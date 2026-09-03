Hugh Jackman is in gesprek om een aandeel te kopen in de Britse voetbalclub Norwich City FC. De Australische acteur volgt daarmee mogelijk het voorbeeld van zijn goede vriend Ryan Reynolds, die enkele jaren geleden samen met collega-acteur Rob Mac mede-eigenaar werd van voetbalclub Wrexham AFC. Beide clubs komen momenteel uit in het Championship, de op een na hoogste Britse voetbaldivisie.

"Ik ben heel erg geïnteresseerd en voer er momenteel gesprekken over", zei Jackman tegen de Britse radiozender Talksport over de aanschaf van een mogelijk aandeel in Norwich. De moeder van de acteur komt oorspronkelijk uit de stad in het oosten van Engeland. Jackman kreeg in 2010 al het aanbod om te investeren in de club, maar sloeg dit destijds af.

Reynolds en Mac, voorheen bekend als Rob McElhenney, zijn sinds 2021 mede-eigenaar van Wrexham, dat toen nog op het vierde niveau in Engeland uitkwam. Sinds het seizoen 2022/23 promoveerde de club drie keer achter elkaar, waardoor Wrexham inmiddels op het niveau net onder de Premier League speelt. Jackman verwacht dat zowel Norwich als Wrexham dit seizoen nog een stapje hoger zetten en volgend jaar in de Premier League spelen.

"Ik ben een paar keer op Carrow Road geweest en ik ben dol op The Canaries. Dit jaar promoveren we, dat is mijn voorspelling", stelt de Wolverine-acteur. De laatste keer dat Norwich in de Premier League speelde, was in 2022. Momenteel staat de club twintigste in het Championship, Wrexham bezet de elfde plek.