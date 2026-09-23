Hugo Kennis en Rudolph van Veen vinden verdwijnen 24Kitchen zonde

Tv-koks Hugo Kennis en Rudolph van Veen waren er niet van op de hoogte dat 24Kitchen na vijftien jaar van televisie verdwijnt. De twee noemden het woensdag in RTL Boulevard "echt zonde".

"Ik zag het niet aankomen. Ik was totaal verrast", aldus Van Veen. "Er werden de laatste paar jaar wel minder producties gemaakt dan in het verleden en dat zal niet zonder reden zijn, denk ik."

Kennis voegt eraan toe dat het nieuws "wel echt onverwacht" kwam. Hij stipt aan dat er nog genoeg plannen lagen. "We eten iedere dag, dus ik vind dat iedereen zou moeten kunnen koken. Dat is wel een ambacht dat aan het verdwijnen is en dat werd gestimuleerd door dit soort programma's en dit soort platforms. Dus ja, ik vind het echt zonde."

Eerder woensdag werd bekend dat 24Kitchen vanaf 31 maart alleen nog via Disney+ te zien is.