Humberto Tan heeft gereageerd op de kritiek die hij heeft gekregen, nadat hij maandag bekendmaakte dat hij voor de vierde keer vader wordt. De 60-jarige presentator vertelde in de podcast Dit is Amerika dat hij onder meer 'een viespeuk' is genoemd.

De presentator is verrast dat er zoveel reacties zijn gekomen op het babynieuws. "Hele discussies in programma's of ik wel of niet te oud ben...", sprak Tan zijn verbazing uit. "Soms dacht ik: 'Jeetje, waar maken jullie je druk om?'"

"Ik leef mijn leven zoals ik dat wil", sprak de presentator in zijn podcast met Amerika-correspondent Michiel Vos uit, verwijzend naar André Hazes. "En ik ben er gewoon heel gelukkig mee."

Tan krijgt zijn vierde kind nadat hij eerder twee dochters en een zoon kreeg met zijn ex-partner Ineke Geenen.