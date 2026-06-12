Humberto Tan blikt met een bitterzoet gevoel terug op het RTL Tonight-avontuur dat vrijdagavond ten einde komt. De presentator zegt tegen RTL Boulevard dat hij met het programma een risico had genomen, maar dat het niet gelukt is.

"Het is natuurlijk een bitterzoet gevoel. Maar tegelijkertijd, er is al zoveel over gezegd en gedaan, het is gewoon mooi geweest. We hebben het geprobeerd en het is niet gelukt", stelt Tan. "Soms wordt er risico genomen, wat zich uiteindelijk niet uitbetaalt, en dat kan. Dat zie je ook gebeuren."

De 60-jarige presentator zegt dat hij "blijer" zou zijn geweest als hij "het risico had genomen en als het was gelukt. Maar we hebben het gedaan en het is niet gelukt. Dan is het ook logisch dat het stopt", meent hij. "De kijkcijfers bleven achter, dan is de conclusie duidelijk: dan moet je stoppen."

"De frustratie was er, maar die is nu weggeëbd", besluit Tan. "Nu wil ik alleen maar terugkijken in tevredenheid, dankbaarheid en niet in bitterheid."