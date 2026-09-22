Humble Heroes Award voor New Cool Collective-lid Rockefeller

David Rockefeller is dit jaar de winnaar van de Humble Heroes Award. De trompettist, componist en arrangeur van New Cool Collective kreeg de prijs dinsdag uit handen van bandleider Benjamin Herman tijdens de uitreiking van de Gouden Notekraker in het PAARD in Den Haag.

De Humble Heroes Award is bedoeld voor muzikanten, producers of andere makers die het grote publiek niet direct kent, maar die wel een grote invloed hebben op de ontwikkeling van de Nederlandse pop- en jazzmuziek. Volgens de jury is Rockefeller "een Humble Hero pur sang". "Zelden op de voorgrond, maar al meer dan een kwart eeuw een van de smaakmakers van New Cool Collective". Zijn arrangeurswerk "is van grote klasse en getuigt van een groot harmonisch inzicht".

Eerder werd al bekend dat Sef de winnaar is van de Gouden Notekraker, de prijs voor de artiest of band met de bijzonderste en invloedrijkste muzikale liveprestaties van het afgelopen seizoen. De aanmoedigingsprijs Neon Notekraker, tot vorig jaar de Zilveren Notekraker, ging naar de indorockgroep Nusantara Beat.