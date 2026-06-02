Hunter Biden staat stil bij een persoonlijke mijlpaal. De zoon van voormalig Amerikaans president Joe Biden liet maandag weten dat hij zeven jaar clean en nuchter is.

"Zeven jaar nuchter vandaag", schreef de 56-jarige Biden op X. In een videoboodschap bedankte hij mensen die hem tijdens zijn herstel hebben gesteund. Ook sprak hij mensen toe die nog worstelen met een verslaving. "Er is een uitweg", aldus Biden.

Vorige maand sprak Hunter Biden in een interview met commentator Candace Owens openlijk over zijn cocaïneverslaving. Daarin vertelde hij dat zijn verslaving grote gevolgen had voor zijn relaties en persoonlijke leven.

Hunter Biden kwam de afgelopen jaren geregeld in het nieuws vanwege zijn drugsgebruik en juridische problemen. Hij zegt tegenwoordig actief betrokken te zijn bij een gemeenschap van mensen die herstellen van een verslaving.