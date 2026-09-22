Hyves keert na dertien jaar terug als sociaal netwerk

Hyves is na dertien jaar terug als sociaal netwerk. Eigenaar Mediahuis, bekend van kranten als De Telegraaf en De Limburger, denkt dat er in Nederland behoefte is aan een alternatief voor Facebook waarbij bewust niet is gekozen voor verslavende algoritmes en eindeloze scroll.

Dinsdagochtend ging het platform online. Na korte tijd waren er al duizenden aanmeldingen.

Hyves was na de oprichting in 2004 jarenlang zeer populair. In 2010 werd de site voor zo'n 44 miljoen euro overgenomen door de toenmalige Telegraaf Media Groep (TMG). Hyves had toen rond de 10 miljoen gebruikers.

Facebook

Daarna werd het platform al snel overvleugeld door het Amerikaanse Facebook. Hyves stopte in 2013 als sociaal netwerk en ging verder als gamingplatform.

Mediahuis heeft het sociale netwerk nu opnieuw ontwikkeld, samen met partner Apadmi die de app en website heeft gebouwd. Volgens het bedrijf is bewust gekozen voor Europese technische architectuur. De hosting vindt plaats binnen Europa en Hyves deelt volgens Mediahuis geen gebruikersdata met derden.