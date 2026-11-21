De makers van de reboot van de serie Glee zijn nog aan het onderzoeken hoe ze omgaan met de dood van meerdere acteurs uit de oorspronkelijke serie. Volgens schrijver Ian Brennan komt "het verdriet en het verlies" wel aan bod in de reboot, vertelt hij in een interview met Variety. "Toch denk ik dat Glee te groot is om het zomaar te laten rusten", aldus Brennan.

Acteur Cory Monteith, die de rol van Finn speelde, overleed in 2013 op 31-jarige leeftijd, voordat het vijfde seizoen uitkwam. In de serie ging het personage ook dood. In 2020 overleed Naya Rivera, die Santana speelde, op 33-jarige leeftijd. Ze verdronk op een boot terwijl ze haar 4-jarige zoontje redde.

Ook acteur Mark Salling is na het verschijnen van het laatste seizoen overleden. In 2016 werd hij aangeklaagd voor het bezit van kinderporno, waarvoor hij schuld bekende in 2017. Voordat de rechter uitspraak deed, maakte hij een einde aan zijn leven.

Lea Michele

Brennan zag lange tijd niks in een reboot van Glee. "De afgelopen maanden ben ik 180 graden gedraaid. Ik denk gewoon dat het idee goed is", aldus de schrijver. "Je treft deze personages in een totaal andere levensfase. Ze staan op een punt dat ze denken: 'Misschien was die tijd in het koor op de middelbare school wel de beste tijd uit mijn leven.'"

Glee gaat over een koor op een Amerikaanse middelbare school. In de musicalserie werden iedere aflevering verschillende nummers gecoverd. Het zesde en laatste seizoen verscheen in maart 2015. Volgens muziekwebsite Billboard zijn er gesprekken met acteurs Lea Michele en Chris Colfer om terug te keren in de serie.