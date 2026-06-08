Idris Elba is van mening dat de nieuwe James Bond-film niet "woke" moet worden. "Ik denk dat je trouw moet blijven aan wat het is: escapisme. Probeer niet in te spelen op de smaak van de wereld", vertelt Elba, die volgens geruchten Bond-acteur Daniel Craig zou opvolgen, aan het Britse magazine GQ.

Het gerucht dat Elba de nieuwe James Bond zou worden, heeft hij dan ook nogmaals ontkracht. "Ik heb altijd het gevoel gehad dat het niet realistisch was", aldus de 53-jarige Britse acteur. "James Bond is niet voor niets geschreven zoals hij is geschreven. Maar ik voelde me er wel door gevleid."

Elba denkt daarnaast dat het publiek niet zit te wachten op "een zwarte man, een Afrikaanse man, die Bond speelt". "Dat is niet wat ze in hun cultuur leuk vinden", voegt hij eraan toe. "Bond is zo onrealistisch, dus een vleugje realiteit is goed, maar laten we niet proberen er iets wokes van te maken."

Sinds de audities voor de nieuwe 007-agent officieel van start zijn gegaan, draait de geruchtenmolen op volle toeren over wie het personage zal gaan spelen. Regisseur Denis Villeneuve zou naar verluidt op zoek zijn naar iemand van de jongere generatie. Namen als Callum Turner en Jacob Elordi worden dan ook genoemd als kanshebbers.