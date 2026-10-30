Ierse omroep: niet gemakkelijk om nog terug te keren op ESF

Ierland gaat niet meer naar het Eurovisie Songfestival zolang er geen "ingrijpende verandering" plaatsvindt in de aanhoudende oorlog in Gaza of als Israël niet meer meedoet. Dat zegt Kevin Bakhurst, directeur van de verantwoordelijke Ierse omroep RTÉ, in de podcast Behind the Story. Volgens hem wordt het daardoor "niet gemakkelijk" om nog terug te keren.

RTÉ is een van de omroepen die het songfestival volgend jaar voor het tweede jaar op rij boycotten vanwege Israël. In september maakte de omroep als eerste bekend dat het ook in 2027 afwezig is. "Ik heb afgelopen jaar gezegd dat het onverantwoord was om mee te doen. En ik denk dat het volgend jaar heel, heel moeilijk was geworden, en daarom hebben we de beslissing al vroeg genomen, gezien de aanhoudende situatie in Gaza, op de Westelijke Jordaanoever en in andere delen van de regio, en gezien de opvattingen van het Ierse publiek."

Bakhurst heeft niet de illusie dat songfestivalorganisator European Broadcasting Union (EBU) Israël uit het evenement zal gooien. "Ik denk niet dat dat voor de EBU mogelijk is", zegt hij. "Er zijn binnen de EBU genoeg gewichtige leden, waardoor het voor de EBU naar mijn mening onmogelijk is om die beslissing te nemen. Kijk naar het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, die er heel publiekelijk voor uitkomen, en ook Oostenrijk heeft openlijk gezegd absoluut niet te willen dat Israël wordt uitgesloten."

Ruzie

De omroepdirecteur zegt nog steeds uitstekend contact te hebben met de EBU. "Voor het nieuws en allerlei andere zaken zijn we sterk van hen afhankelijk. Het is een veelzijdige relatie. En wat voor mij belangrijk was, is dat we op geen enkele manier ruzie hebben gekregen met de EBU. We hebben onze eigen beslissing genomen. Dat hebben we op een open manier met de EBU gedaan. Zij moeten hun eigen beslissing nemen en ik begrijp waarom ze dat moesten doen."

Deze week werd bekend dat ook Nederland en IJsland er volgend jaar in Bulgarije opnieuw niet bij zijn. Spanje en Slovenië, de andere twee boycotlanden, hebben nog niet officieel bekendgemaakt wat ze gaan doen.