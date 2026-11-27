Het nummer In The Dark van de Nederlandse singer-songwriter MICHA is dit jaar het themalied van de actieweek 3FM Serious Request. Dat werd vrijdag bekendgemaakt in de ochtendshow van 3FM.

Van 18 tot en met 24 december wordt dit jaar tijdens Serious Request actie gevoerd voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Voor zanger MICHA raakt het doel hem persoonlijk, aangezien hij van dichtbij heeft meegemaakt wat voor leed brandwonden kunnen veroorzaken. "Het schrijven van In The Dark is misschien wel een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan, omdat ik het heb geschreven met mijn nicht Deborah in het achterhoofd. Ze is als heel klein meisje namelijk ernstig verbrand", aldus Micha. "De song is voor iedereen die een donkere tijd heeft gekend of die op dit moment beleeft. Het liedje is er om je een hart onder de riem te steken en je te laten weten dat je niet alleen bent."

MICHA zal het nummer laten horen tijdens de start op 18 december en de finale op 24 december.

Dit jaar staat het Glazen Huis in Arnhem. Vandaaruit maken 3FM-dj's Barend van Deelen, Nellie Benner en Wijnand Speelman 24 uur per dag radio en onlinecontent met als doel heel zoveel mogelijk geld op te halen om een nieuw kinderbrandwondencentrum in Beverwijk te realiseren.