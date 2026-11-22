Influencer Vera Dijkmans is terug in Nederland, bevestigt haar moeder na berichtgeving door Omroep Brabant. De 29-jarige Nederlandse werd eerder deze maand aangehouden op luchthaven Newark in New Jersey. Sindsdien verbleef ze in een detentiecentrum van de Amerikaanse immigratiedienst ICE.

Volgens ICE was Dijkmans' aanhouding haar eigen schuld, omdat een rechter al op 26 mei had bepaald dat ze het land uit moest "nadat ze niet was komen opdagen bij haar immigratiehoorzitting". Haar tijdelijke verblijfsstatus zou zijn verlopen.

Aan Omroep Brabant vertelt Dijkmans' moeder dat haar dochter "ernstig verzwakt" is door haar tijd in de gevangenis. Ze heeft naar eigen zeggen nu "vooral rust en tijd nodig om lichamelijk en geestelijk te herstellen".

Dijkmans heeft 5,7 miljoen volgers op Instagram, waar ze content maakt over vechtsport. Daarnaast is ze actief op het betaalde platform OnlyFans.