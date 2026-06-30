Internationale regisseurs werken aan Videoland-serie in Spanje

De regisseur van internationale series als Emily in Paris en The Summer I Turned Pretty werkt momenteel in Barcelona aan de nieuwe Videolandserie La Vida Barcelona. Dat maakt Videoland dinsdag bekend. Katina Medina Mora doet dat samen met Charlotte Scott-Wilson, bekend van Hold On, en Ayla Spaans, bekend van onder meer Rakhi & Peppe.

In de cast krijgt de Nederlandse actrice Holly Mae Brood, die de hoofdrol speelt, ook gezelschap van een internationale cast. Onder anderen Martiño Rivas (El Internado, Las Chicas del Cable), Agustín Della Corte (Olympo, Society of the Snow), Greta Fernández (The Walking Dead: Daryl Dixon) en Priscilla Delgado (Euphoria) spelen mee.

La Vida Barcelona gaat over de jonge vrouw Juul, die door haar succesvolle moeder naar Spanje wordt gestuurd om daar undercover te gaan bij een concurrerend designbureau in Barcelona. In de Spaanse stad maakt ze nieuwe vrienden en raakt ze verwikkeld in een ingewikkelde liefdesdriehoek. De serie is in 2027 te streamen en wordt geproduceerd door Millstreet Films.