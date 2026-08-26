Interview in Eva met Suzan & Freek wint TV Moment van het Jaar

Eva Jinek heeft met haar interview met Suzan & Freek in haar talkshow Eva de prijs van het TV Moment van het Jaar gewonnen. De prijs, een initiatief van NLZIET en Spreekbuis.nl, is door mediadeskundige Tina Nijkamp, uitgever Richard Otto en mediakenner Victor Vlam samen met het publiek gekozen.

Het duo schoof vorig jaar oktober aan om te vertellen over de ongeneeslijke longkankerdiagnose van Freek. "De openheid van dit jonge echtpaar, dat in verwachting was van hun eerste kind, maakte diepe indruk op veel kijkers", aldus de jury in een verklaring. "Juist de openheid en kwetsbaarheid waarmee Suzan & Freek over hun situatie spraken, maakten het interview bijzonder indringend."

Andere opvallende tv-momenten waren dit jaar onder meer Astrid Holleeder, die na jaren in de luwte te hebben geleefd, als duider bij RTL Tonight aanschoof. Ook het eerbetoon aan de overleden Loretta Schrijver in The Masked Singer en het "bizarre" interview tussen Harry Mens en Catherine Keyl, die in Business Class volledig langs elkaar heen praatten, vielen afgelopen tv-seizoen op.

Eerder werd het TV Moment van het Jaar onder meer gewonnen door de BOOS-aflevering over The Voice of Holland en door Cornald Maas met zijn felle kritiek op de EBU tijdens het Eurovisie Songfestival.