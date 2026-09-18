Iris Hond schrijft voor het eerst muziek voor film

Iris Hond heeft voor het eerst de muziek voor een film geschreven. De pianiste en componiste deelt op Instagram trots dat zij de filmscore voor het historische drama SPINOZA heeft gemaakt, de laatste film van regisseur Rudolf van den Berg.

"Mijn eerste filmscore!!", schrijft de pianiste. "Vandaag verschijnt Spinoza's Theme - het eerste stuk uit de film dat ik met jullie kan delen."

Hond noemde het schrijfproces "intens en inspirerend." "Niet in de laatste plaats door het verhaal dat wordt verteld. Spinoza weigerde zich in een keurslijf te laten dwingen. Hij zocht compromisloos naar intellectuele vrijheid en naar zijn eigen waarheid", deelt Hond. "Die houding raakte mij direct en werd het fundament van waaruit ik deze muziek heb geschreven."

SPINOZA gaat over de filosoof Spinoza. In de film spelen onder anderen Pierre Bokma en Bart Bijnens. De film gaat op 28 september in première op het Nederlands Film Festival en is vanaf 19 november in de bioscopen te zien.