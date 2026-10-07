Het Klokhuis krijgt dit jaar de Irispenning, een prijs waarmee "originele en effectieve vormen van wetenschapscommunicatie" worden bekroond. Dat werd woensdag bekendgemaakt in het programma Tijd voor MAX.

"Op een speelse, creatieve en toegankelijke manier legt Het Klokhuis de meest uiteenlopende onderwerpen uit, van verticale landbouw en veilige dijken tot kantoren en kindermishandeling", aldus het juryrapport. "Ook complexere wetenschappelijke inhoud over radioactiviteit, enzymen, neurologie en mariene archeologie werd ontsloten voor een breed publiek."

"In deze tijd van bezuinigingen op de publieke omroep wil de jury graag opmerken dat dingen uitleggen, oftewel wetenschapscommunicatie, een kerntaak is van de publieke omroep", staat verder in het persbericht. "Met de toekenning van de Irispenning aan Het Klokhuis bekroont de jury voor het eerst excellente wetenschapscommunicatie die zich vooral op kinderen richt."

De Irispenning werd in 2019 in het leven geroepen. Vorig jaar ging deze prijs naar Anna Gimbrère en Diederik Jekel. De prijs, die bestaat uit een penning en een geldbedrag van 10.000 euro, wordt donderdag in de Pieterskerk in Leiden uitgereikt aan het team achter Het Klokhuis.