De Britse metalband Iron Maiden heeft een deel van de rechten van zijn muziek- en portretrechten verkocht aan het Zweedse bedrijf Pophouse Entertainment. Dat maakte het bedrijf van ABBA-zanger Björn Ulvaeus dinsdag bekend.

Iron Maiden bestaat al sinds 1975 en geldt als een grote naam binnen het genre. Manager Rod Smallwood van de band zegt in een persbericht heel enthousiast te zijn over de samenwerking. "Fans kunnen erop rekenen dat er nog heel veel moois aankomt."

De samenwerking omvat in eerste instantie een concertfilm die momenteel wordt opgenomen. Er zijn ook plannen voor "interactieve fanervaringen" en een digitaal universum rond Eddie, de mascotte van de band.

Pophouse heeft eerder muziekrechten gekocht van KISS, Tina Turner en Cyndi Lauper. Het bedrijf was eerder verantwoordelijk voor het succesvolle concept Abba Voyage in Londen, waarbij digitale avatars van de popgroep optreden. Een soortgelijke show met rockband KISS staat gepland voor 2028.