It-prequel Welcome to Derry krijgt tweede seizoen op HBO Max

De It-prequel Welcome to Derry krijgt een tweede seizoen op HBO Max. Dat melden Amerikaanse media maandag. Het eerste seizoen van de serie ging eind oktober vorig jaar in première.

Het verhaal van de serie is gebaseerd op het bekende boek It van auteur Stephen King en dient als prequel op de twee reboot-films Chapter One uit 2017 en Chapter Two uit 2019. In 1990 werd het boek al eens verfilmd tot een miniserie met Tim Curry in de rol van clown Pennywise.

Over de casting van het tweede seizoen van Welcome to Derry is nog niets bekend. In de eerste reeks speelde Bill Skarsgård de rol van Pennywise. In de films uit 2017 en 2019 speelde hij deze rol ook al. Verder waren ook onder anderen Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Clara Stack, Amanda Christine en Mikkal Karim-Fidler te zien in het eerste seizoen van de HBO Max-serie.