Calvin Kromheer en Dana van der Geer staan als hoofdrolspelers in het oog van de storm tijdens de nieuwe musical Titanique. Het duo kijkt dan ook met veel bewondering naar hun collega's, vertellen ze in een interview met ANP. "Het is eigenlijk onze taak om het verhaal te vertellen en opzetjes te geven", aldus Van der Geer.

In Titanique wordt het bekende verhaal van de film Titanic met Jack (Kromheer) en Rose (Van der Geer) verteld vanuit het perspectief van Céline Dion, die de soundtrack van de film inzong. "Ik had in de wandelgangen gehoord dat er echt een crazy show was", aldus Van der Geer. "Ik zag af en toe filmpjes en ik dacht: 'Wat is dit? I love it.' Ik vind het heel leuk als je de grenzen mag opzoeken."

Ook Kromheer was direct enthousiast. "Het is niet een normale musical, maar het was direct iets wat mij heel erg aansprak. Ik vind het vet dat al die personages zo verschillend zijn."

'Grijnzen'

In het stuk spelen ook onder meer René van Wegberg (Céline Dion), Robbert van den Bergh (Ruth, de moeder van Rose) en Naidjim Severina (de Ketelbinkie, IJsberg en Tina Turner). "We zijn echt een hele leuke, gevarieerde, goede club mensen", aldus Kromheer. "Al die excentrieke personages, die passen als een handschoen. Als je Naidjim ziet, denk je: 'Wie anders?' En hetzelfde geldt voor Robbert. Trek hem dat korset aan, geef hem die rode lip en hij is het gewoon."

"We hebben als acteurs ook heel veel inspraak gehad", aldus Van der Geer. "Ik vind dat het echt een grote kracht is dat we onze eigen versie hebben." Eerdere versies van Titanique werden opgevoerd in één grote stad, maar de Nederlandse Titanique trekt vanaf woensdag door het hele land. "Wij moeten echt de mensen gaan vinden in plaats van dat de mensen naar ons toe komen."

Volgens het duo worden kleine stukjes in de show aangepast op de stad waar ze spelen of de actualiteit. "Het is een hele leuke uitdaging om als acteur te ontdekken wat werkt en waar je op in kunt spelen. Dan wordt zo'n voorstelling nooit saai om te doen", aldus Kromheer. "Soms wil ik gewoon grijnzen, want we staan daar met z'n allen en het klinkt zo lekker."