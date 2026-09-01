Jacques Vriens is dinsdag tijdens opnames van de videoclip van het Kinderen voor Kinderen-lied bij de Kinderboekenweek verrast met een Platina Boek. Zijn boek Achtste-groepers huilen niet werd bekroond met deze prijs. Ook nam hij twee Gouden Boeken in ontvangst voor Oorlogsgeheimen en Grootmoeders grote oren.... Dat meldt boekenkoepel CPNB.

De Nederlandse kinderboekenschrijver, die dit jaar vijftig jaar in het vak zit, kreeg de prijzen overhandigd van drie kinderen die het Kinderen voor Kinderen-lied zingen. Vriens schreef dit jaar de tekst voor het lied dat is gemaakt bij het thema Spot aan!. Van het boek Achtste-groepers huilen niet zijn inmiddels meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Oorlogsgeheim en Grootmoeders grote oren... bereikten elk de mijlpaal van meer dan 75.000 verkochte exemplaren.

Suzanne Kok, hoofd Campagnes Kind & Jeugd van de CPNB, laat weten dat "Jacques Vriens al decennialang generaties kinderen weet te raken met zijn verhalen". Het is volgens Kok "extra speciaal" dat Vriens vandaag drie onderscheidingen heeft ontvangen door zijn bijdrage voor het Kinderen voor Kinderen-lied van de Kinderboekenweek.

Handtekening zetten

Vriens noemt het zelf "heel bijzonder om nu eens bij een opname te mogen zijn". Hij heeft naar eigen zeggen "met bewondering gekeken en geluisterd" hoe kinderen het lied inzongen. "Echt fantastisch! Ik heb met de kinderen van het koor gesproken en over mijn werk verteld. Sommigen hadden boeken bij zich, zodat ik mijn handtekening erin kon zetten", vertelt Vriens.

Sinds 2012 worden Gouden, Platina en Diamanten Boeken uitgereikt. In het genre kinderboeken worden de oorkondes uitgereikt aan titels waarvan meer dan respectievelijk 75.000, 150.000 en 200.000 exemplaren zijn verkocht.