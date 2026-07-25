Jake Johnson ligt niet op 'apegapen' na einde New Girl

Jake Johnson verdient helemaal niets meer aan de serie New Girl. Mensen hoeven echter geen medelijden met hem te hebben, stelt hij in een interview met vakblad Variety. "Niemand van ons ligt op apegapen en je zult ons ook nooit op OnlyFans zien", verzekert de acteur, die een van de hoofdrollen vertolkte in de comedy.

De interviewer confronteerde Johnson met het feit dat er tegenwoordig nauwelijks nog herhalingsvergoedingen worden uitgekeerd, ondanks dat een serie als New Girl nog door miljoenen mensen wordt gestreamd. Volgens Johnson is de wereld veranderd, maar profiteert hij nu van andere voordelen. "De vergoedingen waren vroeger hoger maar de contractrestricties ook", noemt hij als voorbeeld.

"We kunnen nu gewoon een volledig onafhankelijke podcast opnemen vanuit onze garages via Zoom, die miljoenen mensen bereikt", vervolgt Johnson. "Het is toch niet te geloven in wat voor wereld we leven! Dus alles wat we zijn kwijtgeraakt aan vergoedingen, hebben we teruggewonnen in de vorm van nieuwe manieren om lekker door te gaan met creëren."

Dit jaar is het precies vijftien jaar geleden dat New Girl voor het eerst op televisie was. Volgens Johnson was het een "levensveranderende" baan en zal hij "altijd dankbaar" blijven voor de serie.