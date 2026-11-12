Jamai Loman kreeg in het programma LUBACH donderdagavond de grappige kans om het gesprek af te maken dat woensdag bij Eva Jinek bruut werd onderbroken door de persconferentie van Dilan Yeşilgöz.

Loman was te gast bij Jinek om te praten over zijn samenwerking met het Concertgebouworkest. Maar Jinek kapte het emotionele gesprek af omdat Yeşilgöz opeens journalisten te woord stond.

Lubach noemde Jamai in zijn uitzending van donderdag "weer een slachtoffer van Yeşilgöz" en kondigde aan dat de zanger in LUBACH de kans zou krijgen zijn verhaal af te maken. "Hij is er met het volledige Concertgebouworkest", voegde de presentator toe. Daarna werden er beelden getoond van Jamai die achter het decor van LUBACH stond te wachten, met zijn dirigeerstokje in zijn hand.

Aan het slot van de uitzending werd Jamai aangekondigd. Maar Arjen Lubach kwam daar direct op terug. "We hebben toch geen tijd, sorry Jamai, volgende keer beter", verontschuldigde Lubach zich. Daarna volgden weer beelden van Jamai achter het decor, die wat beteuterd keek.