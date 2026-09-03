James Blunt geeft op 20 februari een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het optreden is onderdeel van een Europese tournee rond zijn nieuwe album Airplane Mode, dat op 6 november verschijnt.

Het nieuwe album telt twaalf nummers en bevat onder meer de eerder uitgebrachte single Tastes Like Summer. Donderdag verscheen ook het nummer Weight Of It All, waarin Blunt de druk van de moderne maatschappij behandelt. Het album werd grotendeels opgenomen met zijn vaste liveband.

Blunt brak in 2005 internationaal door met You're Beautiful. Het nummer bereikte ook in Nederland de eerste plaats in de hitlijsten. Blunt stond vorig jaar voor het laatst in Nederland. In maart 2025 gaf hij eveneens een concert in de Ziggo Dome.