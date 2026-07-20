James Gray krijgt carrièreprijs op filmfestival van Locarno

De Amerikaanse regisseur James Gray wordt geëerd tijdens het aankomende filmfestival van Locarno. De filmmaker krijgt op 9 augustus een carrièreprijs, de Pardo alla Carriera, maakte de organisatie maandag bekend.

"Als filmmaker met een humanistische blik en diepgaande cinefiele kennis heeft hij geëxperimenteerd met genres als sciencefiction en avonturenfilms, zonder daarbij zijn eigen artistieke identiteit en stem te verliezen", zegt artistiek directeur Giona A. Nazarro in een verklaring. "James Gray eren op het filmfestival van Locarno betekent een eerbetoon brengen aan een unieke en onmiskenbare kunstenaar: een filmmaker die de taal van de cinema spreekt en weet hoe hij die moet doorgeven aan toekomstige generaties."

De 57-jarige Gray presenteert op het filmfestival zijn nieuwste film Paper Tiger. Gray maakte zijn filmdebuut in 1994 met Little Odessa. Later maakte hij films als The Immigrant en The Lost City of Z. Twee van zijn bekende titels, We Own the Night (2007) en Two Lovers (2008), zullen ook op het festival worden gedraaid.

Paper Tiger is een misdaadfilm met Adam Driver, Scarlett Johansson en Miles Teller in de hoofdrollen. De film ging in première op het filmfestival van Cannes.