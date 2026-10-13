James McAvoy is tijdens zijn eerste draaidag van de serie Band of Brothers gepest door een bekende collega. Dat vertelde de 47-jarige acteur in het programma Watch What Happens Live. McAvoy wil niet zeggen wie de betreffende acteur was, maar benadrukte dat het niet om David Schwimmer ging.

McAvoy speelde in 2001 een kleine rol in de oorlogsserie. Op zijn eerste draaidag merkte hij dat een van de vaste acteurs niet blij was met de hoeveelheid tekst die hij als nieuwkomer had gekregen. "Een van de jongens besloot me op mijn eerste dag als professioneel acteur te pesten", vertelde McAvoy. "Hij liet zijn vrienden samen met hem naar me wijzen en me ongeveer drie minuten lang uitlachen."

Volgens McAvoy schoten collega's Dexter Fletcher en Robin Laing hem te hulp. Zij namen hem apart en nodigden hem uit om bij hen te komen zitten. Ondanks de vervelende ervaring kijkt McAvoy positief terug op zijn tijd bij de serie. "Afgezien van die dag was het een negen. Maar die dag voelde als een twee."