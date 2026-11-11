Jamie Dornan vindt het een grote eer dat hij de rol van Aragorn speelt in de nieuwe Lord of the Rings-film The Hunt for Gollum. De acteur barstte zelfs in tranen uit toen hij dat te horen kreeg, vertelt hij tegen Entertainment Tonight.

"Ik heb gehuild, echt gehuild", geeft Dornan toe. "Het is een droom. Het is echt een droom en een eer om in welke hoedanigheid dan ook deel uit te maken van die wereld, laat staan dat ik een personage mag spelen dat zo belangrijk is en waar zo veel bewondering voor bestaat."

Dornan heeft de opnames er inmiddels opzitten en zegt dat hij "een geweldige tijd" heeft gehad. "Ik ben ongeveer drie weken geleden klaar. Het was een ongelooflijke ervaring, en ik hoop dat mensen ons verhaal verwelkomen, want veel mensen geven erg veel om de Lord of the Rings-wereld, en dat besef ik heel goed. Hopelijk hebben we er iets moois van gemaakt."

The Hunt for Gollum speelt zich af tussen de gebeurtenissen in The Hobbit en de oorspronkelijke Lord of the Rings-trilogie. Een aantal acteurs uit de vorige films zoals Ian McKellen, Elijah Wood, Andy Serkis en Lee Pace keren terug. De rol van Aragorn werd in de trilogie gespeeld door Viggo Mortensen.