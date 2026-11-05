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Jamie Foxx voor de derde keer vader geworden

05 nov , 8:02Entertainment
anp051126059 1
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Jamie Foxx is voor de derde keer vader geworden. De 58-jarige acteur en zijn vriendin Alyce Huckstepp (31) hebben hun eerste gezamenlijke kind verwelkomd, meldt People. Het is niet bekend wanneer de baby is geboren en of het een jongen of meisje is.
Foxx en Huckstepp werden in 2022 voor het eerst samen gezien. De acteur heeft al twee dochters uit eerdere relaties: Corinne (32) en Anelise (18).
In mei werd bekend dat Huckstepp zwanger was. Foxx en zijn vriendin houden hun relatie grotendeels buiten de publiciteit.
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