Jan Slagter ziet geen rol voor Omroep MAX bij songfestival

Jan Slagter ziet geen rol voor Omroep MAX in het onafhankelijke team van experts dat zich gaat buigen over de Nederlandse songfestivalinzending. De omroepbaas wil zelf ook niet in een selectiecommissie zitten, zei hij woensdag in de RTL 4-talkshow Renze.

"Nee, als ik iemand ga sturen, dan is het Sieneke", grapte Slagter. Hij hoopt dat er gezocht wordt naar echte experts. "Daar moet je echt mensen naartoe sturen die er verstand van hebben. Je maakt mij toch ook geen trainer van het Nederlands elftal?", zei hij.

De NPO maakte eerder woensdag bekend dat het een team gaat samenstellen dat de selectie en inzending gaat verzorgen. Mediadirecteur Jurre Bosman sprak de hoop uit die te vinden bij de verschillende omroepen. Experts van AVROTROS zullen in ieder geval niet deelnemen.