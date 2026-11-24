Jan Smit wil niet zeggen of hij weer de rechten bezit van de sinterklaasliedjes van zijn zus Monique. Dat laat zijn manager dinsdag aan het ANP weten: "We gaan hier helemaal niets over zeggen."

Jan en Monique hadden in 2025 ruzie over de sinterklaasliedjes. Monique meldde op Instagram dat haar liedjes, die zij samen met Jan had gemaakt, van Spotify waren verdwenen. Jan stelde dat Monique "heel goed wist" waarom de liedjes niet meer te beluisteren waren, maar wilde er toen verder ook niets over kwijt.

Tv-expert Tina Nijkamp stelde dinsdag op Instagram dat de sinterklaasliedjes van Monique inmiddels weer bij VoSound zitten, de platenmaatschappij van Jan. Dit zou weer het geval zijn nadat VoSound een samenwerking is aangegaan met Berkmusic, de platenmaatschappij die muziek van Monique beheert. Deze samenwerking werd eind oktober wereldkundig gemaakt.

Op het Instagramaccount van VoSound staat wel een foto die de samenwerking tussen de twee maatschappijen bevestigt. De eerste single die onder deze samenwerking uitkwam, was het lied Totdat de wereld naar je lacht van Jan Smit.