Presentator Jan Versteegh heeft een persoonlijk record gerend tijdens de NN Marathon The Hague. Op Instagram deelt hij het moment dat hij juichend over de finish komt, met een tijd van 03:47:23 uur. "Wat een avontuur was dit", schrijft Versteegh.

Daarnaast bedankt hij zijn pacer Jeroen van Veen. Volgens Versteegh zou hij zonder hem "minstens 20 minuten later" zijn gefinisht, vertelt hij aan hardloopmagazine RunningNL. "Het was een droom voor mij om ooit onder de vier uur te finishen", aldus de presentator.

Zondag was de eerste editie van de NN Marathon The Hague. Naast Versteegh deden ook oud-premier Dick Schoof en zeilster Marit Bouwmeester mee. De marathon werd gewonnen door de Keniaan Elijah Saurey Kibet en de Oegandese Doreen Chesang.