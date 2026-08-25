Jandino in nieuw sketchprogramma met typetjes en livepubliek

Jandino Asporaat is binnenkort te zien in De Hopi Snelle Show, een nieuw programma op NPO Zapp. De sketchshow wordt opgevoerd voor een livepubliek, meldt omroep AVROTROS. Verschillende oude typetjes van Asporaat zijn te zien in de show, waaronder Judeska.

"Wat ik het leukste vind, is dat de mensen die met Judeska zijn opgegroeid nu samen met hun kinderen kunnen kijken", aldus Asporaat. "De oude bekenden zijn terug, maar geloof me: er komt ook een hele nieuwe verzameling typetjes aan. Het wordt snel, absurd, maar vooral heel erg grappig."

Het programma heeft een hoog tempo, volgens AVROTROS. Het woord "hopi" betekent dan ook "heel" of "veel" in het Papiaments.

De Hopi Snelle Show is vanaf 26 september te zien en is geschikt voor kinderen vanaf negen jaar.