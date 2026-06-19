Janice Blok liep Cruella de Vil-rol mis na verkennende gesprekken

Janice Blok heeft laten weten dat zij naast haar droomrol in 101 Dalmatiërs de Musical heeft gegrepen. De influencer vertelde in een interview met RTL Boulevard dat zij de hoofdrol van Cruella de Vil zou gaan spelen, maar dat dit op het laatste moment toch niet meer doorging.

"Er stond een heel groot project voor mij op de stoep", aldus Blok. "Ik had de hoofdrol van Cruella in 101 Dalmatiërs gekregen, maar die is helaas last minute afgezegd." De influencer laat weten dat ze zich wel al aan het klaarmaken was voor de rol. "Ik was naar Bali vertrokken om me voor te bereiden op een drukke periode die eraan kwam. Een eigen theatervoorstelling en dus ook Cruella. Helaas is dat niet doorgegaan", laat ze weten.

Theaterproducent MediaLane maakte eerder deze maand bekend dat de rol van de Disney-schurk wordt verdeeld over Kim-Lian van der Meij, Anouk Maas en Cystine Carreon.

Verkennende gesprekken

Een woordvoerder van MediaLane spreekt in een reactie aan het ANP van een andere gang van zaken. "Wij vinden Janice fantastisch en zijn inderdaad in verkennende gesprekken geweest", laat de producent weten. "Maar we zijn helaas niet uit de planningen gekomen die het meebrengt om een rol door meerdere actrices te laten spelen." Volgens MediaLane waren er geen definitieve afspraken gemaakt en was er nog geen contract ondertekend.

Het management van Blok laat weten verder geen uitspraken te doen. 101 Dalmatiërs de Musical is vanaf oktober te zien in theaters door heel Nederland.