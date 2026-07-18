Janine Abbring wilde koninklijke gast in laatste Zomergasten

Janine Abbring had voor het laatste seizoen van het programma Zomergasten graag een lid van de koninklijke familie willen verwelkomen. "Ik hoopte heel erg dat we nog iemand van het koningshuis zouden kunnen strikken", vertelt de presentatrice zaterdag in Volkskrant Magazine.

Abbring noemt het "misschien naïef" dat ze dacht dat dat idee daadwerkelijk zou lukken. "Máxima gaat natuurlijk niet in een rijtje van zes gasten staan. Maar nu dacht ik toch: als het de laatste ooit is... wie weet... Ik heb nog overwogen om haar persoonlijk een brief te schrijven." De programmamaker zegt dat ze uiteindelijk te druk bleek met andere dingen, zoals het RTL-programma LUBACH, waarvan ze eindredacteur is.

Zomergasten draait al sinds 1988, maar stopt na komend seizoen vanwege bezuinigingen bij de publieke omroep. In het nieuwe en laatste seizoen, dat op zondag 26 juli begint, schuiven onder anderen cabaretier Peter Pannekoek, schrijver Tommy Wieringa en oud-D66-leider Sigrid Kaag aan.