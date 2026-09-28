Jelly Roll en Ashley McBryde naar countryfestival in Rotterdam

De Amerikaanse artiesten Jelly Roll en Ashley McBryde treden volgend jaar maart in Nederland op tijdens het Country to Country-festival. De twee zijn als headliners aan de line-up toegevoegd, maakte de organisatie maandag bekend.

Jelly Roll maakte afgelopen zomer met Lighter een van de officiële nummers van het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Vorig jaar stond hij met Alex Warren en hun nummer Bloodline twintig weken in de Single Top 100 van samensteller GfK en dit jaar won hij drie Grammy Awards. Ashley McBryde won meerdere Country Music Awards en verzilverde drie jaar geleden haar Grammy-nominatie voor beste countryduo/groepsoptreden, een samenwerking met Carly Pearce.

Verder maakte de organisatie bekend dat tijdens C2C onder anderen ook Dasha, bekend van het nummer Austin, optreedt in Rotterdam. De zesde Nederlandse editie van het internationale countryfestival vindt volgend jaar plaats op vrijdag 5 en zaterdag 6 maart in de RTM Stage in Rotterdam Ahoy.

Tijdens eerdere edities traden onder anderen Jordan Davis, Zach Top en Lainey Wilson op.