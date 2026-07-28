Jennifer Aniston in kerstfilm van Olivia Wilde

Jennifer Aniston heeft de hoofdrol te pakken in de kerstfilm Naughty. Volgens Deadline heeft Universal Pictures toestemming gegeven voor de nieuwe film van Olivia Wilde.

De film gaat over Mallory, gespeeld door Aniston, die hoopt de voogdij over haar zoon te krijgen van haar "manipulatieve, gemene ex", door de kerstman ervan te overtuigen om te getuigen tijdens haar scheidingsprocedure. De rol van kerstman is weggelegd voor Game of Thrones-acteur Peter Dinklage.

Wilde maakte recent furore met The Invite, de comedy-dramafilm met Seth Rogen en Penélope Cruz. Volgens Deadline is ze sinds 2023 samen met scriptschrijver Jimmy Warden betrokken bij Naughty en zou ze Aniston en Dinklage sinds het begin op het oog hebben voor de hoofdrollen. De bioscooprelease staat gepland voor 5 november 2027.