Jennifer Aniston vindt het heel dubbel dat de opnames van het laatste seizoen van The Morning Show erop zitten. De actrice is echter blij met hoe het verhaal eindigt, zegt ze in een interview met Elle.

"Het is bitterzoet", vindt Aniston, die in de serie de rol van tv-anchor Alex Levy speelt. "Ik ben trots op de reis die we met Alex hebben gemaakt en erg dankbaar dat ik samen met zo'n bijzondere cast en crew deze verhalen heb mogen vertellen. Onze schrijvers hebben fantastisch werk geleverd bij het afronden van niet alleen Alex' verhaal, maar ook dat van de andere personages waar we zo van zijn gaan houden."

Apple TV maakte deze zomer bekend dat er na vijf seizoenen een einde komt aan The Morning Show, waarin naast Aniston ook een hoofdrol is voor Reese Witherspoon. De serie gaat over medewerkers van een fictieve talkshow.