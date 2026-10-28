Jennifer Lawrence vond terugkeer in Hunger Games emotioneel

Jennifer Lawrence vond haar terugkeer in het Hunger Games-universum een emotionele gebeurtenis. Dat ze weer even samen op de set stond met haar voormalige collega's Josh Hutcherson en Woody Harrelson voor de aankomende film Sunrise on the Reaping voelde "ongelooflijk", zegt ze in de podcast Call Her Daddy.

"Het was zo gek, want het was dezelfde crew. Dezelfde cameramensen, dezelfde assistent-regisseur, met wie ik al honderd keer heb gewerkt... en Josh en Woody, het was zo emotioneel", blikt Lawrence terug. "Josh en ik gingen bij wijze van spreken bijna niet naar de wc zonder onze armen om elkaar heen. Het was zo mooi."

In The Hunger Games: Sunrise on the Reaping keert Lawrence weer even terug als Katniss Everdeen, de rol die ze in vier eerdere Hunger Games-films speelde. Hutcherson en Harrelson pakken hun rollen als respectievelijk Peeta Mellark en Haymitch Abernathy weer op.

De nieuwe film speelt zich 24 jaar voor de oorspronkelijke film af en volgt het leven van de nog jonge Abernathy, die mee moet doen aan de vijftigste Hunger Games.