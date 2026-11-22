Jennifer Lopez en Jane Fonda keren mogelijk terug in een vervolg op de romantische komedie Monster-in-Law uit 2005. Dat vertelde de 57-jarige zangeres en actrice tijdens een interview in The Drew Barrymore Show.

Lopez blikte in de uitzending samen met presentatrice Drew Barrymore terug op de film, waarin ze samen met de inmiddels 88-jarige Fonda speelde. "We hebben het erover om er misschien nog een te maken", vertelde Lopez toen ze werd gevraagd naar de film. Ook zei ze dat ze het "geweldig" vond om met de actrice samen te werken. "Ik vond haar echt fantastisch."

In Monster-in-Law speelt Fonda de rol van Viola Fields, die probeert te voorkomen dat haar zoon Kevin (Michael Vartan) trouwt met Charlie, het personage van Lopez. Of er daadwerkelijk plannen zijn voor een vervolg, is niet bekend.