Jennifer Lopez geniet van het feit dat ze alleen woont, sinds haar kinderen zijn gaan studeren. De Amerikaanse zangeres zet onder meer haar muziek weer heel hard, vertelt ze in een interview met Entertainment Tonight. "Ik gedraag me een beetje als een tiener die alleen thuis is", aldus Lopez.

Toch bellen haar kinderen haar regelmatig op. "Ze bellen als ze geld nodig hebben", lacht Lopez. "Maar ook als ze soms een beetje eenzaam zijn of thuis missen. Of gewoon om te praten."

Lopez kreeg de tweeling samen met haar ex-partner Marc Anthony in 2008. Zij en Anthony gingen in 2011 uit elkaar. In 2022 trouwde ze opnieuw met acteur Ben Affleck, met wie ze al eerder een relatie had van 2002 tot 2004. In 2023 gingen zij weer uit elkaar.