Jennifer Lopez blikt met een pijnlijk gevoel terug op haar scheiding van Ben Affleck. "Het was op alle vlakken zo'n moeilijke, teleurstellende situatie", vertelt de 57-jarige zangeres in de podcast Friends Keep Secrets. "Daar wil ik nooit meer op ingaan." Ze benadrukt dan ook een eventuele nieuwe relatie anders te willen aanpakken. "Zelfs als ik een relatie zou hebben, zou ik daar niet over praten. Ik ben klaar met dat deel van mijn leven", aldus Lopez.

In het gesprek blikt de Amerikaanse zangeres ook terug op haar andere stukgelopen huwelijken, die ze als "zwaar" omschrijft. Toch kijkt ze met een positief gevoel naar de manier waarop ze met haar scheidingen omging. "Mijn advies voor een echtscheiding is hetzelfde als mijn advies voor alles: handel altijd op een manier waar je trots op bent als je erop terugkijkt", aldus Lopez. "Ik kan erop terugkijken en zeggen: ik heb met heel mijn hart liefgehad. Ik heb me als mens op een manier gedragen waar ik trots op ben. Ik heb niemand op een manier behandeld waarvoor ik me zou schamen."

Lopez en Affleck trouwden in 2022 en vroegen twee jaar later een scheiding aan. In 2025 werd de scheiding definitief. Het voormalige koppel had eerder een relatie van 2002 tot 2004 en was zelfs verloofd. Verder trad Lopez in het huwelijk met Ojani Noa (1997-1998), Chris Judd (2001-2003) en Marc Anthony (2004-2014).