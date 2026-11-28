Jenny Arean zou het "heel eng" vinden om een nieuwe partner in haar leven te verwelkomen. Dat vertelt de 84-jarige zangeres en actrice aan De Telegraaf. "Ik zou eerlijk gezegd niet goed weten hoe ik nu nog met iemand samen zou moeten zijn. Ik ben al zo lang op mijzelf", deelt ze.

Arean is naar eigen zeggen dan ook "heel tevreden" met het leven dat ze momenteel heeft. "Ik heb een fijn sociaal netwerk, een dochter en een kleindochter waar ik veel van houd en een stel hele goede vrienden."

Arean was van 1964 tot 1973 getrouwd met acteur Huib Rooymans, met wie ze dochter Myra kreeg. In 1980 trouwde ze met presentator Ischa Meijer, van wie ze twee jaar later scheidde.