Jeremy Allen White nam hakblok uit The Bear mee

Jeremy Allen White heeft na de opnames van het vijfde en laatste seizoen van The Bear een bijzonder aandenken mee naar huis genomen. De acteur vertelde in de talkshow Jimmy Kimmel Live! dat hij het ruim 180 kilo zware hakblok uit de keuken van de serie heeft meegenomen.

Volgens White was het hakblok het enige decorstuk dat tijdens de hele serie op dezelfde plek bleef staan, ondanks de veranderingen die het restaurant in de loop van het verhaal onderging. "Ik heb hem gestolen", grapte de acteur.

Het stuk is inmiddels naar zijn huis vervoerd. "Hij staat nu onder een zeil op mijn oprit", vertelde White. De acteur zei verder dat hij meerdere souvenirs van de set heeft bewaard.

The Bear volgt chef-kok Carmy, die terugkeert naar Chicago om de broodjeszaak van zijn overleden broer over te nemen. De serie, die in 2022 in première ging, won meerdere Emmy Awards en eindigde na vijf seizoenen.