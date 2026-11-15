Jeremy Clarkson veilt auto's uit The Grand Tour

Jeremy Clarkson heeft een aantal auto's uit zijn persoonlijke verzameling verkocht. Het ging onder meer om drie auto's waar hij in reed tijdens de opnames van zijn programma The Grand Tour.

De Lancia Montecarlo Spider was de laatste auto waar Clarkson voor The Grand Tour in reed. Het voertuig was bij de veiling van Iconic Auctioneers uiteindelijk goed voor een opbrengst van 61.500 pond (meer dan 73.000 euro). Een Alfa Romeo GTV6 en een Lincoln Continental Mark V gingen voor respectievelijk 40.000 en 41.000 pond onder de hamer. De hoogste opbrengst was voor de Ferrari 355 GTS uit 1996. Deze werd voor liefst 360.000 pond verkocht.

De 66-jarige Clarkson, bekend als presentator van verschillende autoprogramma's, deed in een videoboodschap die hij eerder deelde een verzoek aan de kopers. "Ik wil je slechts om één gunst vragen. Zorg er alsjeblieft goed voor. Ze zijn heel bijzonder", zei Clarkson in de video.

Clarkson heeft niet bekendgemaakt waarom hij de auto's verkoopt. Maar volgens de aankondiging voor de veiling wordt de reden daarvoor bekend in het volgende seizoen van zijn programma Clarkson's Farm.