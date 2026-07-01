Jermaine Jackson mag zich alsnog verweren tegen claims dat hij iemand in 1988 zou hebben verkracht. Het lid van The Jackson 5 werd in 2023 aangeklaagd voor de seksuele misdrijven, en in mei bepaalde de rechter dat hij ruim 6,5 miljoen dollar aan de vrouw moest betalen.

Jackson reageerde ruim twee jaar niet op de claims, tot nu. Volgens Billboard weerspreekt hij de beschuldigingen en heeft hij verklaard dat hij niet van de zaak op de hoogte was. De zanger, die in Bahrein woont, stelde dat hij de juridische stukken niet had ontvangen. Ook wees hij erop dat hij zijn naam in 2013 heeft gewijzigd in Jermaine Jacksun en dat er een rechtszaak onder de verkeerde naam tegen hem was aangespannen.

De artiest krijgt nu dus opnieuw de kans om juridische stukken in te dienen als reactie op de rechtszaak. Rita Butler Barrett beweert dat Jackson in het voorjaar van 1988 onaangekondigd bij haar woning in de regio Los Angeles verscheen, zich met geweld toegang tot het huis verschafte en haar op gewelddadige wijze verkrachtte. De advocaat van Jackson laat weten dat de zanger volhoudt dat hij haar niet heeft verkracht. "We zijn vastbesloten om ons krachtig tegen deze beschuldigingen te verdedigen."