Royaltywatcher Jeroen Snel vindt het slecht dat Donny Roelvink alleen wordt aangesproken op zijn uitspraken over vrouwen en niet op zijn uitspraken over de Pride. Snel gaat de zoon van Dries daar tijdens een volgende ontmoeting mee confronteren. Dat zei Snel dinsdag in RTL Boulevard.

Roelvink zat maandag in de talkshow Renze om te praten over uitspraken die hij gedaan had in de podcast Grensloos Gebabbel. Hierin zei Roelvink onder meer dat hij niet wil dat zijn vriendin een mannelijke personal trainer heeft, omdat dat afbreuk zou doen aan zijn eigen mannelijkheid. Daarnaast zei Roelvink dat hij bezoekers van de Pride "gekkies" vond. Hierover bevroeg Renze Klamer zijn gast niet.

"Ik vind dat het homostandpunt een beetje werd weggemoffeld", stelde Snel. "Ik vond dat kwetsend. Ik vind het jammer dat hij daar geen verantwoording over hoefde af te leggen." Snel is van plan om Donny een volgende keer te vragen naar zijn standpunt: "Ik ga dan vragen: vind je mij gek? En wat vind je ervan dat ik met een man getrouwd ben?"

Roelvink is, net als Snel, met regelmaat te zien in RTL Boulevard. Roelvink is aan het programma verbonden als fitnessdeskundige.