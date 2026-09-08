Jeroen van der Boom, Chazia Mourali en Nance behoren tot de deelnemers van het vierde seizoen van het RTL 4-programma Stars On Stage. Ook Kai Merckx, Kim Feenstra, Noa Zwan, Nora Akachar, Rhodé Kok, Tess Lieder en Tygo Gernandt doen mee, heeft RTL dinsdag bekendgemaakt.

In Stars on Stage gaan verschillende bekende Nederlanders de uitdaging aan om te worden opgeleid tot musicalster. In de eerste drie reeksen waren respectievelijk Michel Mulder, Numidia en Sosha Duysker de winnaars.

Buddy Vedder en Jamai zijn in het nieuwe seizoen opnieuw de presentatoren van dienst. Albert Verlinde vormt dit keer met Jim Bakkum en een gast de jury, meldt RTL Boulevard. Bakkum vervangt Paul de Leeuw.