Hoofdrolspeelster Jessica Rothe en regisseur Christopher Landon werken nog steeds aan de derde Happy Death Day-film, ondanks het feit dat het project een paar jaar geleden strandde na discussies over het budget. Dat vertelt Rothe in gesprek met The Hollywood Reporter. Zij speelde in de eerste twee films studente Tree, die in een tijdslus terechtkomt en moet achterhalen wie haar wil vermoorden.

De eerste twee delen kwamen uit in 2017 en 2019 en brachten honderden miljoenen op. Landon werkte vervolgens aan een derde deel, maar kreeg discussie met producent Blumhouse over het budget van deze nieuwe film. Sindsdien werd er weinig van het project meer vernomen.

Toch werken Rothe en Landon nog steeds aan de film, vertelt de actrice nu. "We hebben elkaar in het voorjaar gezien, en er ligt nu een verhaal voor een derde film", vertelt Rothe aan THR. "Als de sterren ons gunstig gezind zijn, kunnen we vrij snel op de set staan. Maar zelfs als dat niet lukt, dan is het plan dat er nu ligt vrij tijdloos. We maken een tijdsprong en zien hoe het Tree later in haar leven vergaat. En of alles loopt zoals zij had gehoopt dat het zou lopen."

Het oorspronkelijke idee van de derde film is nog steeds de basis voor de versie die nu ter tafel ligt, stelt Rothe. "Alleen is het idee op een andere manier doorgevoerd", stelt de actrice. "We treffen haar op een ander moment in haar leven en ontdekken waarom dit in dit plot volstrekt logisch is."