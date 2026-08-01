Jessie Jazz Vuijk droomt van Women's Health-cover

Jessie Jazz Vuijk is na de komst van haar tweede zoontje weer helemaal gemotiveerd om te sporten en weer fit te worden. Het model hoopt daarna de cover van Women's Health te sieren, deelt ze zaterdag op Instagram.

"Het lijkt me dus echt heel leuk om een soort van iets op de horizon te hebben waar ik naartoe werk. Dus ik heb aan mijn management gevraagd, en het zou echt te gek zijn als dit doorgaat, of ik niet op de cover van Women's Health kan", vertelt Vuijk in een eerste update van haar 'fitjourney'.

Los van de gedroomde cover hoopt Vuijk vooral ook haar volgers te inspireren. Ze wil rustig aan beginnen en alles delen.

Vuijk en haar partner Kaj Gorgels, die op Ibiza wonen, werden in mei opnieuw ouders. Het jongetje kreeg de naam Xandro. In 2023 werd hun eerste kind Xavier geboren.