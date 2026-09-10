Jesy Nelson bevestigt nieuwe relatie

Jesy Nelson heeft een relatie met Ben Davies. Dat maakte de Britse zangeres op Instagram bekend.

Bij het bericht plaatste het stel een foto van hen samen. De twee zijn allebei in het zwart gekleed. Nelson schreef bij het bericht: "vergeten te zeggen" en plaatste daar een emoji van een zwart hart bij.

Eerder had Nelson een relatie met muzikant Zion Foster. Samen kregen ze in mei vorig jaar een tweeling. Begin dit jaar bevestigden de twee dat ze uit elkaar gingen. De breuk volgde kort na de moeizame geboorte van hun tweelingdochters, bij wie een zeldzame spieraandoening is vastgesteld.