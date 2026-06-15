Jetten over dood Wim T. Schippers: een multitalent is niet meer

Een multitalent is niet meer, schrijft premier Rob Jetten op X over Wim T. Schippers, nadat maandag bekend was geworden dat de tv-maker en kunstenaar woensdag op 83-jarige leeftijd is overleden.

"Wim T. Schippers gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie. Voor velen was hij een jeugdheld. En zijn stem zal blijven voortleven in de warme herinneringen van generaties Nederlanders", aldus Jetten. Hij dankt de kunstenaar "voor alle prachtige momenten die je ons hebt gegeven" en wenst zijn nabestaanden veel sterkte.

Ook cultuurminister Rianne Letschert spreekt op X van een "waar multitalent". "Niet alleen als legendarisch televisiemaker, maar ook als een fantastisch kunstenaar. Van de 'pindakaasvloer' tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten", aldus de bewindsvrouw.

De programmamaker, acteur, schrijver, presentator en kunstenaar behoorde tot een van de meest invloedrijke artiesten van het land. Hij verwierf bekendheid als stemacteur van Ernie, Graaf Tel en Kermit de Kikker. Voor de VPRO maakte hij verschillende televisieprogramma's, waaronder Hoepla, De Fred Haché Show en We zijn weer thuis.